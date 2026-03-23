Calciomercato Manchester United, Semenyo saltato? I Red Devils hanno già l’alternativa! Il nome per la corsia offensiva degli inglesi

Il Manchester United sta programmando con attenzione il prossimo mercato estivo e una delle priorità sembra riguardare la corsia sinistra offensiva. Non posso confermare che i Red Devils avessero davvero preparato un blitz per Antoine Semenyo, attaccante esterno del Bournemouth, né che il giocatore abbia già scelto in via definitiva il Manchester City: al momento queste ricostruzioni circolano soprattutto a livello di indiscrezioni e non risultano confermate ufficialmente. Resta però evidente la necessità del club di Old Trafford di valutare nuovi innesti sulle corsie offensive in vista della prossima stagione.

La rivoluzione dei dati in casa United

Quello che è invece confermato è il cambio di approccio interno sul fronte scouting e reclutamento. Sir Jim Ratcliffe, comproprietario del club inglese, aveva già espresso pubblicamente la volontà di modernizzare l’analisi dati del Manchester United, ritenuta non all’altezza dei top club europei. In questa direzione va la nomina di Mike Sansoni come nuovo direttore dell’area dati, scelta pensata per rendere più evoluto il lavoro di selezione dei profili e per anticipare il mercato su talenti ancora non esplosi definitivamente.

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Yan Diomande tra i profili osservati

In questo scenario si inserisce il nome di Yan Diomande, ala offensiva classe 2006 che si sta mettendo in mostra con numeri interessanti. Non posso confermare che sia già un obiettivo concreto del Manchester United, ma il suo rendimento offensivo sta attirando attenzione: il dato di 10 gol a fronte di circa 5,50 Expected Goals racconta un calciatore capace di incidere oltre le attese statistiche. Proprio per questo il club inglese potrebbe guardare con interesse a profili giovani, sostenibili e ad alto potenziale, soprattutto in un’estate in cui una parte importante del budget potrebbe essere destinata anche al centrocampo.