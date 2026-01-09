Calciomercato, tutti vogliono Ugresic: il talento del Partizan nel mirino di diversi club italiani. Su di lui c’è anche la Ligue 1

Calciomercato, assalto a Ugresic: il gioiello del Partizan piace a mezza Serie A e attira anche la Ligue 1

Ognjen Ugresic è l’ultimo talento messo in mostra dal Partizan e, inevitabilmente, ha attirato l’attenzione di diversi club europei. Sul giovane serbo classe 2003 si sono infatti mossi Parma, Fiorentina e Bologna in Serie A, oltre al Marsiglia in Ligue 1, tutti pronti a monitorare da vicino la sua crescita e la situazione contrattuale. Lo riporta Di Marzio.

Il Parma conosce bene il profilo di Ugresic: il club emiliano aveva già tentato l’affondo la scorsa estate, senza però riuscire a chiudere l’operazione. L’interesse non si è mai spento, anzi si è rafforzato grazie alle prestazioni offerte dal giocatore con la maglia del Partizan. Nel frattempo si sono aggiunte anche Fiorentina e Bologna, entrambe alla ricerca di giovani di qualità in grado di alzare immediatamente il livello tecnico della rosa.

Dall’estero osserva con grande attenzione anche il Marsiglia, che considera Ugresic un investimento di prospettiva e un profilo da valorizzare nel medio periodo. Tutti i club interessati sono rimasti colpiti dalla personalità, dalla continuità e dalla crescita del centrocampista. Il Partizan, consapevole del valore del suo gioiello, ha fissato una clausola rescissoria da 15 milioni di euro.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

