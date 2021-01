Calciomercato Milan: accelerata per Koné, la situazione

Calciomercato Milan: Maldini e Massara vorrebbero regalare a Stefano Pioli, vista l’emergenza centrocampo, Koné del Tolosa

Il Milan è in totale emergenza a centrocampo, visto l’infortunato Bennacer e la positività di Krunic, per questo motivo la dirigenza rossonera sarebbe disposta ad accelerare per un obbiettivo.

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, i rossoneri vorrebbero chiudere per Koné del Tolosa. Il club francese chiederebbe non meno di 10 milioni di euro, il Diavolo non si spingerebbe oltre a 6, ma filtra ottimismo per la buona riuscita dell’affare.