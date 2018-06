Calciomercato Milan, idea Dimitri Oberlin per il reparto avanzato: l’attaccante di proprietà Basilea è pronto per fare il salto di qualità

Ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama europeo, Dimitri Oberlin non prenderà parte al Mondiale di Russia 2018. Il camerunense naturalizzato svizzero non è stato selezionato da Vladimir Petkovic e si godrà le vacanze ma il suo nome continua a circolare in ottica calciomercato.Riscattato dal Basilea per 6,5 milioni di euro dal Salisburgo, l’attaccante ha raccolto 10 reti con la formazione rossoblu ed ha attirato l’interesse dei top club europei…

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il Milan è sulle tracce di Dimitri Oberlin: il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli lo ha monitorato con grande interesse e potrebbe regalare il classe 1997 a Gennaro Gattuso per rimpolpare il reparto avanzato. La valutazione si è già impennata e su di lui c’è anche il Marsiglia: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…