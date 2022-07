Calciomercato Milan, due opzioni per rinforzare la difesa rossonera

Calciomercato Milan, sono Japhet Tanganga ed Evan Ndicka le due opzioni per rinforzare la difesa rossonera

Il Milan continua a sondare piste di calciomercato per rinforzare il proprio reparto difensivo. Secondo il Corriere dello Sport le opzioni valutate dalla dirigenza rossonera sono due: Japhet Tanganga ed Evan Ndicka.

Per il primo c’è stato un incontro lo scorso giovedì con Paratici, direttore sportivo del Tottenham. Gli Spurs aprono al prestito, formula gradita ai rossoneri, ma c’è da trovare accordo sulle cifre.

Per il giocatore dell’Eintracht Francoforte la valutazione si aggira sui 20 milioni di euro. Il contratto in scadenza nel 2023 può far abbassare questa cifra, ma in ogni caso si tratterebbe di un’operazione da portare a termine a titolo definitivo.