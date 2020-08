Calciomercato Milan, i rossoneri seguono Darwin Nunez: il centravanti dell’Almeria viene seguito anche da Roma e Napoli

Il Milan segue con interesse Darwin Nunez, giovane centravanti dell’Almeria. Il giocatore classe 1999 – come riportato da Marca – piace anche a Roma e Napoli e potrebbe diventare l’acquisto più costoso della Segunda Division.

Attualmente il club di appartenenza non ha i mezzi per trattenerlo e per garantirgli un aumento di ingaggio. Il Milan potrebbe riuscire a fare il colpaccio con 15 milioni di euro, ma bisognerà fare attenzione alla concorrenza.