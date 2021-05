Milan, attento: su Lovato ci sono altri due club italiani

Anche il Milan è interessato a Matteo Lovato del Verona. Sul difensore ci sarebbero anche altre due squadre italiane. Le ultime

Il Milan, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sarebbe sulle tracce di Matteo Lovato, difensore giovane dell’Hellas Verona. Il classe 2000 ha disputato una grande prima parte di stagione e da qualche partita ormai sta ritrovando la continuità con Juric.

Lovato, però, sarebbe oggetto desiderio anche di due altri club italiani: la Roma e la Fiorentina, quest’ultima sarebbe in pole per assicurarsi le prestazioni del giocatore viste le numerose probabili partenze in difesa nel corso della prossima sessione di mercato.