Calciomercato Milan: si lavora con la Roma per lo scambio Under-Suso

Roma e Milan sono a lavoro per cercare l’accordo nello scambio tra Cengiz Under e Suso: i dettagli dell’affare

Roma e Milan sono a lavoro per uno scambio tra Cengiz Under e Suso. Una pista che si può riaprire dopo gli interessamenti “singoli” dei due club. In attesa di chiudere l’affare Politano, la Roma continua a sondare il mercato delle ali e il nome dello spagnolo torna attuale.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il turco ha già accettato la destinazione rossonera ma bisogna convincere la Roma. Dall’altra parte Suso è un profilo in partenza. La soluzione potrebbe essere uno scambio di prestiti con diritto di riscatto.