Calciomercato Milan, prosegue la caccia al post Maignan: nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per la porta. I dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri proseguono la caccia al post Maignan. L’ultimo nome accostato al club meneghino è quello di Hugo Souza

Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un tema centrale: il futuro del portiere titolare. Mentre il rinnovo di Mike Maignan è bloccato da una trattativa complicata – il francese chiede 8 milioni netti a stagione, troppo rispetto all’offerta rossonera – la dirigenza guidata da Paolo Maldini e Igli Tare si muove per evitare un nuovo “caso Donnarumma”. Il nome che sta emergendo con forza è quello di Hugo Souza, estremo difensore brasiliano del Corinthians, soprannominato “Neneca”, seguito da vicino dai dirigenti milanisti.

Classe 1999, Hugo Souza è un portiere dal fisico imponente (199 cm) e dai riflessi pronti, caratteristiche che lo rendono un profilo moderno, capace di giocare sia tra i pali che come regista della difesa. La stagione 2025 lo ha visto protagonista assoluto con il Corinthians, vincendo la Coppa del Brasile e totalizzando 26 clean sheet in 56 presenze. Inoltre, ha stabilito un nuovo record di rigori parati nella storia del club, superando persino Dida, diventando un idolo per i tifosi paulista. La convocazione in Nazionale maggiore e il debutto da titolare contro il Giappone hanno ulteriormente accresciuto il suo valore internazionale, confermandolo come uno dei portieri emergenti più interessanti del panorama mondiale.

Dal punto di vista del calciomercato del Milan, l’operazione con Hugo Souza si presenta come sostenibile e strategica. Il cartellino del portiere brasiliano è valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra accessibile per il club rossonero, specialmente se confrontata con le richieste dei top club europei per esterni di simile livello. L’unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dal contratto del giocatore, legato al Corinthians fino al 2028, con il club paulista pronto a innescare un’asta. Tuttavia, i buoni rapporti tra le società e la volontà del calciatore di trasferirsi in Europa potrebbero facilitare la chiusura della trattativa.

Il Milan, nel contesto di questo calciomercato, non guarda solo al presente, ma anche al futuro: l’obiettivo è assicurarsi un portiere giovane, di prospettiva, che possa guidare la difesa per anni, evitando incertezze e problematiche contrattuali come quelle già vissute con Donnarumma e, più recentemente, con Maignan. Hugo Souza rappresenta dunque la scelta ideale: talento, fisicità, affidabilità e prezzo accessibile, elementi perfettamente in linea con la strategia rossonera di costruire una squadra competitiva e sostenibile per le stagioni a venire.

In sintesi, il calciomercato del Milan punta a Hugo Souza come investimento a lungo termine per la porta, mentre la situazione di Maignan resta un nodo da sciogliere nelle prossime settimane, determinando in maniera decisiva le mosse della società rossonera.