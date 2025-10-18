Calciomercato Milan, Moncada indica quel nome a Tare! Spunta la nuova idea per l’attacco, numeri clamorosi: le ultimissime

Calciomercato Milan, Moncada indica un nome a sorpresa a Tare! Ecco la nuova idea per il reparto offensivo, numeri clamorosi: i dettagli

Non si ferma più Joaquin Panichelli. L’attaccante dello Strasburgo è diventato la rivelazione assoluta della Ligue 1: 7 gol in 8 partite, gli ultimi due messi a segno al Parco dei Principi contro il Paris Saint-Germain, hanno regalato agli alsaziani un prezioso 3-3 e lasciato la Francia intera a bocca aperta.

Il suo impatto è stato immediato e devastante. Nato a Córdoba il 7 ottobre 2002, Panichelli ha avuto un percorso atipico: in Argentina è stato solo di passaggio, vestendo le maglie giovanili di Belgrano, Racing Avellaneda e River Plate senza mai esordire in Primera División. La sua crescita è avvenuta in Spagna, prima con il Mirandés e poi con l’Alavés, che la scorsa estate lo ha ceduto allo Strasburgo per 16 milioni di euro. Un investimento che oggi appare come un affare.

In realtà, Panichelli non sta facendo altro che confermare quanto di straordinario aveva già mostrato lo scorso anno in Segunda División con il Mirandés. Sotto la guida dell’italiano Alessio Lisci, il club castigliano sfiorò la promozione in Liga, fermandosi solo in finale playoff contro l’Oviedo. Merito soprattutto dei 20 gol in 40 partite del centravanti argentino, 190 cm di potenza e istinto realizzativo, cresciuto con il modello di Julián Álvarez.

Il suo nome è già finito sul taccuino delle grandi d’Europa. Secondo la stampa francese, anche il Milan sta monitorando il giocatore, sempre attento ai giovani talenti offensivi. Ma in caso di addio allo Strasburgo, il Chelsea avrebbe una corsia preferenziale: il club alsaziano, infatti, appartiene al gruppo BlueCo, lo stesso dei Blues di Todd Boehly e Behdad Eghbali.

Il sogno di Panichelli, però, resta chiaro: giocare la Champions League e, un giorno, tornare al River Plate per prendersi la rivincita mai avuta in patria. Nel frattempo, le big europee dovranno fare i conti con la sua esplosione e con le ambizioni di un goleador che sembra solo all’inizio della sua scalata.

