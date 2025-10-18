Leao un campione? La risposta di Allegri e la spiegazione sulla presunta lite dopo la Juventus - Calcio News 24

Leao un campione? La risposta di Allegri e la spiegazione sulla presunta lite dopo la Juventus… Le parole del tecnico rossonero

In conferenza stampa Massimiliano Allegri, intervenuto alla vigilia di Milan-Fiorentina, è stato molto stimolato sul tema Leao.

LEAO – «Questa settimana ha fatto una buona settimana. Si è allenato lunedì e ha fatto una settimana intensa. Doveva riacquistare una condizione buona. Credo sia pronto per tornare a essere protagonista. Abbiamo bisogno di lui e di tutti. In fondo alla stagione ci arriviamo tutti insieme. Rafa ha qualità importanti. Sono contento sia tornato ad avere una buona condizione. Ha qualità tecniche straordinarie. Va lasciato giocare. Conta il campo, il tappeto verde. Lì dentro bisogna fare le prestazioni e si parla troppo di Leao. E’ un giocatore importante, un ragazzo d’oro. L’infortunio l’ha fermato e ora sta trovando una condizione accettabile. Campione o non campione? Lo si dirà a fine carriera»

COSA E’ SUCCESSO CON LEAO DOPO LA JUVE – «Non è successo niente, è successa una cosa come succede tante volte. Giochi una partita a Torino e hai la possibilità di portare a casa tre punti, dopo il fischio finale non si può essere contenti: se si vuole alzare l’asticella dopo quelle partite bisogna essere molto arrabbiati. Ma vale per tutto l’ambiente per raggiungere certi obiettivi. Non è stata una partita dove hai subito e dovevi essere contento, era una partita che potevi vincerla e dovevi vincerla. Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Quando non si possono vincere non si devono perdere».

LEAO STIMOLATO DALLE CRITICHE – «Leao ha buone qualità e nel calcio conta una sola cosa: le prestazioni in campo. Ha qualità importante e tutti ci aspettiamo tanto, deve dare una mano alla squadra con le sue qualità. Ora che sta bene fisicamente sono molto contento di averlo a disposizione».

