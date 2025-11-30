Calciomercato Milan, obiettivo Mateta: nuovi contatti dopo l’arrivo di Allegri. Tutto legato alla cessione di Gimenez

Calciomercato Milan, il tecnico rossonero cerca una prima punta per gennaio: Mateta apre al trasferimento, ma serve capire il futuro di Gimenez

Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan ha avuto un impatto immediato: la squadra è stabilmente nelle prime posizioni della Serie A e mantiene la concentrazione su campionato e Coppa Italia, mentre molte rivali sono impegnate in Europa. Nonostante la solidità dei risultati, la dirigenza rossonera sta già programmando il calciomercato di gennaio, con l’obiettivo dichiarato di rinforzare il reparto offensivo.

A confermarlo è Calciomercato.com, che sottolinea come tutto dipenderà dalla posizione di Santiago Gimenez: la sua possibile cessione non è esclusa e libererebbe la liquidità necessaria per investire su un nuovo centravanti.

Mateta in cima alla lista: nuovi contatti

Tra i profili monitorati dal Milan, uno dei primi nomi è quello di Jean-Philippe Mateta, classe ’97 del Crystal Palace. Le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di nuovi contatti tra il direttore sportivo rossonero Igli Tare e l’entourage dell’attaccante.

Secondo le prime informazioni, Mateta avrebbe già manifestato interesse concreto per un possibile trasferimento a Milano, tanto da chiedere al Palace di valutare attentamente eventuali offerte provenienti dal club rossonero. Una trattativa che, però, potrà entrare nel vivo solo se il Milan deciderà di cedere Gimenez nel mercato di gennaio.

Perché Allegri vuole Mateta

Mateta è un attaccante che rispecchia molte delle richieste tattiche di Allegri. Pur essendo strutturato fisicamente, è abile anche nel gioco in profondità, sa calciare da fuori e rappresenta un’alternativa complementare rispetto a Gimenez. La sua duttilità gli permetterebbe di essere impiegato sia come centravanti in un tridente con Leao e Pulisic che in coppia con una seconda punta in sistemi più verticali.

La dirigenza rossonera valuta l’idea di inserire una punta capace non solo di completare il reparto, ma anche di diventare titolare in un progetto tecnico in piena evoluzione. In questo senso, a Mateta si affianca il nome di Nkunku, considerato la prima alternativa.

Il mercato di gennaio del Milan, dunque, ruoterà attorno a una scelta chiave: la cessione o meno di Gimenez. Da quella decisione dipenderà il via libera a un possibile affondo per Jean-Philippe Mateta, il cui gradimento verso l’Italia e verso il Milan potrebbe favorire la trattativa.