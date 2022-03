Milan, pronti 45 milioni per Scamacca e Berardi: i dettagli

Il Milan studia due colpi offensivi per il futuro e pensa alla coppia del Sassuolo Scamacca e Berrardi: pronti 45 milioni ai neroverdi

Il Milan sta lavorando al mercato estivo e sta valutando diversi nomi per continuare il percorso di crescita della rosa.

I nomi nella lista sono tanti, ma negli ultimi giorni Maldini e Massara starebbero pensando di fare un’offerta importante al Sassuolo per arrivare a Scamacca e Berardi. 45 milioni per la coppia neroverdi così suddivisi: 30 per la punta e 15 per l’esterno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.