Calciomercato Milan, per la difesa spunta Tanganga: le ultime

Calciomercato Milan: sondaggio per il difensore del Tottenham. Prosegue la caccia alla spalla difensiva di Tomori

Come scrive Tuttosport questa mattina, nonostante Botman resti il preferito, il Milan continua a guardarsi intorno per regalare un centrale a Pioli.

L’alternativa principale è sempre Diallo del PSG, ma sono emersi sondaggi anche per Disasi del Monaco, Esteve del Montpellier e Cuenca del Villarreal, mentre Bremer del Torino è un discorso per giugno. Da segnalare infine un sondaggio col Tottenham per Tanganga ma gli Spurs – che rimangono vigili su Kessie – hanno sparato 25 milioni per la cessione a titolo definitivo, non aprendo al prestito.