Calciomercato Milan: pressing per Bakayoko, il nodo rimane sulla formula

Calciomercato Milan: il club rossonero vuole Bakayoko ma rimane il nodo sulla formula per il trasferimento del centrocampista

Oltre che sul fronte Ibrahimovic, il Milan è attivissimo su quello che riguarda Tiémoué Bakayoko. I dirigenti rossoneri continuano a lavorare per il centrocampista, consapevoli che non sarà una trattativa facile.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Milan e giocatore hanno già trovato l’accordo sull’ingaggio, con il francese che accetterebbe, pur di tornare a vestire il rossonero, di ridursi lo stipendio percepito al Chelsea. Un accordo da circa 3 milioni più bonus. Manca dunque l’intesa col Chelsea e non è qualcosa di poco conto.

Per la cessione a titolo definitivo si parla di una richiesta sui 25 milioni (la base di partenza per evitare minusvalenze è 15), giudicata eccessiva dal Milan. Ecco allora farsi strada l’ipotesi del prestito. Come nel 2018-19. Allora fu un prestito oneroso da 5 milioni con un diritto fissato a 35, cifra che il club rossonero non prese nemmeno in considerazione. Stavolta il nodo invece starebbe proprio nella formula. Ovvero: ok al prestito anche da parte del Chelsea, ma solo con obbligo di riscatto. A quanto? Probabilmente troppo anche stavolta, dal momento che si parla addirittura di una trentina di milioni. Quindi le vie al momento possono essere solo due: un obbligo a cifre più ragionevoli o di nuovo un semplice diritto.