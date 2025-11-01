Tomori Milan, novità importante sul futuro del difensore inglese: i rossoneri hanno preso una decisione. Le ultimissime sul destino del centrale rossonero

Tomori Milan: il rinnovo sempre più vicino, il club punta a blindare i suoi leader. I rossoneri valutano un prolungamento anche di Saelemaekers.

In vista del cruciale mercato di gennaio, la dirigenza del Milan continua a lavorare con grande intensità per garantire stabilità e continuità ai pilastri della squadra. Tra i dossier più urgenti sul tavolo di via Aldo Rossi spiccano i rinnovi di Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers, entrambi con contratto in scadenza nel 2027. La priorità del club rossonero è chiara: trattenere i giocatori considerati fondamentali per il presente e il futuro del progetto tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Pietro Mazzara, l’ottimismo all’interno dell’ambiente milanista è palpabile. Sia Tomori che Saelemaekers avrebbero già manifestato la loro piena disponibilità a prolungare il contratto con un adeguamento economico. Un segnale importante, che conferma il forte legame tra i due calciatori e il progetto rossonero.

Calciomercato Milan: dialoghi costanti per il rinnovo di Tomori

I contatti tra il Milan e gli entourage dei giocatori sono costanti e produttivi. Le parti si stanno confrontando in un clima di grande collaborazione, fondamentale per gettare le basi di un accordo che soddisfi tutti. Pur non essendo ancora stati fissati incontri ufficiali per la fase conclusiva della trattativa, le discussioni stanno procedendo in modo fluido, con un lavoro attento sui dettagli economici e sulla durata dei contratti.

Nel caso di Tomori, il Milan intende riconoscere al difensore inglese il suo ruolo da leader indiscusso del reparto arretrato. Da quando è arrivato a Milano, Tomori si è imposto come una delle colonne portanti della difesa, diventando un punto di riferimento sia in campo che nello spogliatoio. Il suo rinnovo non sarebbe solo una questione economica, ma anche un messaggio di forza e continuità, soprattutto in vista dei prossimi impegni in campionato e in Europa.

Fiducia e ottimismo in via Aldo Rossi

L’atmosfera in casa rossonera è positiva: la sensazione condivisa è che entrambi i rinnovi siano destinati ad andare a buon fine. Per Tomori rappresenta molto più di un semplice contratto: è la storia di un giocatore che ha scelto di crescere e affermarsi con la maglia rossonera, incarnando i valori di solidità, professionalità e ambizione.

La dirigenza del club, dal canto suo, sa che blindare Tomori significa assicurarsi un perno difensivo di assoluto livello per gli anni a venire. E con il mercato di gennaio alle porte, il Milan vuole farsi trovare pronto, puntando prima di tutto sul rinnovo dei propri campioni.