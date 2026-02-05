Calciomercato Milan, Sabatini svela: «Quel giocatore doveva andare via ma Allegri e Tare hanno detto no». Le parole

Sandro Sabatini, nel suo canale YouTube, ha analizzato l’ascesa di Christopher Nkunku nelle ultime uscite e ha svelato un retroscena di mercato: inizialmente il francese sembrava destinato a lasciare il Milan a causa delle scelte operate da Ibrahimovic e Furlani, ma la fiducia mostrata da Allegri e la ferma volontà del giocatore di restare hanno cambiato il corso degli eventi. Il risultato è stato un ritorno in campo caratterizzato da prestazioni di altissimo livello, che hanno confermato la sua importanza per la squadra.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

RETROSCENA SUL MERCATO – «I rendimenti dei giocatori dipendono anche dalla fiducia degli allenatori, dipendono anche da qualche particolare di mercato più o meno raccontato, nascosto. Ecco Nkunku era sul mercato per Ibrahimovic e Furlani, doveva andare via, erano stati troppi i soldi spesi, quindi via Nkunku. Allegri e Tare hanno detto di no, soprattutto Allegri. Hanno coccolato la volontà del giocatore di rimanere e il giocatore l’ha ripagato con una prestazione di altissimo livello».

CRESCITA E RENDIMENTO – «Io non posso cambiare opinione sulle ali di un risultato, quindi io consento che Nkunku non è una prima punta e può e deve dare molto di più, però la partita contro il Bologna è stata una partita esemplare di un giocatore che evidentemente si trova a proprio agio con l’allenatore, con i compagni, con la tattica».

