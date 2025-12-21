Calciomercato Milan, Sergio Ramos apre al trasferimento in Serie A: ma resta un nodo decisivo

Calciomercato Milan, Sergio Ramos apre alla Serie A: rossoneri interessati, ma un nodo decisivo blocca la trattativa

Le voci di mercato tornano a circolare con forza attorno al nome di Sergio Ramos. Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore spagnolo – attualmente svincolato dopo l’esperienza al Monterrey – starebbe valutando con grande interesse l’ipotesi di approdare in Serie A. L’ex bandiera del Real Madrid vuole rimettersi in gioco in un campionato di alto livello, con un obiettivo ben preciso: convincere la nazionale spagnola a inserirlo nella lista per i Mondiali del 2026. Per il Milan di Massimiliano Allegri, l’arrivo di un leader del suo calibro rappresenterebbe un potenziale salto di qualità in termini di personalità ed esperienza.

Il percorso verso un eventuale accordo, però, è tutt’altro che semplice. L’ostacolo principale riguarda l’ingaggio: in Messico Ramos percepiva uno stipendio molto elevato e, al momento, non sembra intenzionato a ridurre in modo significativo le sue richieste. La dirigenza rossonera valuta con attenzione, consapevole che un profilo così esperto potrebbe dare stabilità a un reparto difensivo che, nelle ultime settimane, ha mostrato qualche fragilità.

Dal punto di vista tecnico, Allegri vedrebbe in Ramos il “professore” ideale per guidare i giovani e alzare il livello competitivo della squadra. Resta da capire se, con l’avvicinarsi della chiusura delle liste, il giocatore sarà disposto a venire incontro alle esigenze economiche del club. Il Milan, dal canto suo, vuole rinforzarsi senza compromettere l’equilibrio finanziario, ma il fascino di un colpo di questo spessore continua a esercitare una forte attrazione. Ramos porterebbe non solo qualità, ma anche quella cattiveria agonistica che il tecnico livornese invoca da tempo per compiere il definitivo salto di qualità in Italia e in Europa.

