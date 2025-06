Calciomercato Milan, due nomi per sostituire Theo Hernandez: Tare lavora su queste piste, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con il possibile sostituto di Theo Hernandez in rossonero. Tutti i dettagli

La dirigenza rossonera, sotto la guida di Igli Tare, si sta muovendo con decisione per trovare il sostituto di Theo Hernandez, ormai promesso sposo dell’Al Hilal. Il Milan ha ristretto la rosa dei candidati a due profili ben precisi.

Il primo è Oleksandr Zinchenko, laterale dell’Arsenal, classe 1997, in scadenza di contratto nel 2026. L’ucraino, poco impiegato nell’ultima stagione, rappresenta una soluzione affidabile grazie alla sua esperienza internazionale e alla capacità di adattarsi a più ruoli. Il secondo nome, forse il più affascinante, è quello di Maxim De Cuyper, classe 2000 del Club Brugge. Terzino moderno, con ottime qualità offensive, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio belga. Il Milan lo segue da tempo e potrebbe puntare su di lui come investimento per il futuro, affiancando eventualmente un profilo più esperto. I prossimi giorni saranno decisivi per delineare le strategie del club in un ruolo chiave per la nuova stagione.