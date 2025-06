Calciomercato Milan, ore caldissime per Theo Hernandez! Il terzino francese sempre più vicino all’Al-Hilal. Le cifre dell’accordo!

L’Al-Hilal accelera sul mercato e si avvicina sempre di più all’ingaggio di Theo Hernández. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il terzino sinistro del Milan ha dato il suo ok definitivo al trasferimento in Arabia Saudita, e il club saudita è ora al lavoro per definire l’intesa finale con la società rossonera.

L’interesse dell’Al-Hilal per Theo Hernández non è una novità: i contatti tra le parti sono attivi da diverse settimane. Tuttavia, nelle ultime ore si è registrata una netta accelerazione nella trattativa, segnale concreto della volontà del club saudita di chiudere l’operazione il prima possibile.

L’offerta economica presentata a Theo Hernández è considerata molto allettante, sia per quanto riguarda l’ingaggio personale del giocatore, sia per l’aspetto contrattuale. L’Al-Hilal è pronto a garantirgli un contratto multimilionario, che ha convinto il francese a dare il via libera al trasferimento. Sul tavolo, anche un’offerta ufficiale al Milan da circa 35 milioni di euro, una cifra significativa che potrebbe convincere il club rossonero a lasciar partire uno dei suoi gioielli.

Il calciomercato del Milan entra quindi in una fase delicata. Theo Hernández è stato un elemento chiave nelle ultime stagioni, punto fermo della fascia sinistra e tra i protagonisti del ritorno rossonero ai vertici del calcio italiano. Una sua partenza costringerebbe la dirigenza a intervenire con decisione per colmare il vuoto che lascerebbe nella rosa.

Con l’accordo tra Theo Hernández e l’Al-Hilal ormai in via di definizione, resta solo da completare l’intesa tra i club. Se tutto andrà come previsto, il terzino francese si unirà presto alla Saudi Pro League, seguendo il percorso già intrapreso da altri big europei.