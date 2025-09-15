Calciomercato Milan: occasione Bissouma sfumata, ma il futuro resta aperto. Le ultime

Calciomercato Milan: occasione Bissouma sfumata nella finestra estiva, ma il futuro resta ancora aperto. Le ultimissime

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan avrebbe avuto la possibilità di rinforzare il proprio centrocampo durante la sessione estiva con un nome di spessore: Yves Bissouma, centrocampista maliano classe 1996, attualmente in forza al Tottenham Hotspur. L’offerta, secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, sarebbe arrivata direttamente sulla scrivania della dirigenza rossonera.

Le parole di Moretto hanno svelato un retroscena interessante sulle strategie del club di Via Aldo Rossi, evidenziando un’occasione che, pur prestigiosa, non è stata considerata prioritaria dalla nuova gestione.

La proposta e il rifiuto del Milan

L’offerta per Bissouma sarebbe stata avanzata tra giugno e luglio. Nonostante il giocatore vanti una solida esperienza in Premier League — prima con il Brighton & Hove Albion e poi con il Tottenham, che lo ha acquistato nel 2022 per circa 30 milioni di euro — il Milan ha scelto di declinare.

Il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex dirigente della Lazio, e il tecnico Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina rossonera, hanno preferito orientarsi verso altri obiettivi. Bissouma, in scadenza di contratto nel 2026, è considerato in uscita dal club londinese, ma il suo ingaggio e l’età — compirà 29 anni — non si sposavano con la linea strategica impostata dalla società.

Questa decisione conferma la volontà del Milan di muoversi con cautela, puntando su profili che rispondano a criteri di sostenibilità economica e progettualità tecnica.

Bissouma e l’ipotesi Serie A a gennaio

Nonostante il rifiuto estivo, il futuro di Yves Bissouma potrebbe comunque essere in Serie A. Moretto ha lasciato intendere che il centrocampista non sia certo di restare al Tottenham e che la possibilità di un trasferimento in Italia resti concreta.

La sessione invernale di mercato potrebbe riaprire le porte a un suo arrivo nel nostro campionato, anche se non necessariamente al Milan. Le sue qualità — fisicità, capacità di interdizione e visione di gioco — lo rendono un profilo appetibile per diverse squadre italiane in cerca di un rinforzo di spessore in mediana.

La situazione resta in evoluzione: il nome di Bissouma continuerà a circolare tra le voci di mercato, e gennaio potrebbe essere il momento decisivo per il suo approdo in Italia.