Calciomercato Milan, arriva un nuovo retroscena nei confronti di Theo Hernandez. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Milan, clamorosa svolta su Theo Hernandez: retroscena e rottura con il club

Il nome di Theo Hernandez continua a far discutere, e stavolta il tema è legato a un clamoroso retroscena di calciomercato Milan svelato da Matteo Moretto, uno dei giornalisti più affidabili del panorama calcistico internazionale.

Secondo quanto riportato da Moretto, la rottura tra Theo Hernandez e il Milan non è frutto di un improvviso raffreddamento nei rapporti, ma piuttosto di una situazione che si trascinava da mesi. Le trattative per il rinnovo di contratto erano già in salita prima dell’inizio del 2025, ma la situazione ha preso una piega definitiva a partire da gennaio, quando la dirigenza rossonera avrebbe raggiunto un accordo con il Como per la cessione del terzino francese.

Un passaggio che ha cambiato le carte in tavola. Il calciomercato del Milan ha visto così uno dei suoi protagonisti più iconici uscire di scena, in maniera quasi silenziosa ma estremamente significativa. L’accordo con il Como, stimato attorno ai 40 milioni di euro bonus inclusi, ha creato una frattura profonda tra il club e il giocatore, che si è sentito escluso da una decisione cruciale per il proprio futuro.

Secondo Moretto, proprio questa trattativa nascosta avrebbe minato definitivamente la fiducia tra Theo e la società. Il giocatore, consapevole delle difficoltà legate al rinnovo, non si aspettava però di essere ceduto alle spalle, senza un reale coinvolgimento o confronto. Da lì, la rottura è stata inevitabile.

La cessione è stata ufficializzata nel mese di luglio, ma il malcontento tra le parti era evidente già da tempo. L’operazione ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori, soprattutto considerando il valore simbolico e tecnico che Theo rappresentava per la squadra.

Il caso Hernandez rappresenta l’ennesima prova di come il calciomercato Milan sia entrato in una nuova fase, fatta di scelte più aziendali e meno romantiche. Con l’addio del francese, i rossoneri perdono non solo un esterno di livello internazionale, ma anche un leader silenzioso del gruppo.

Resta ora da capire come si muoverà il Milan sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Theo, e se questa strategia “pragmatica” sarà premiata dai risultati sportivi.