Calciomercato Milan, tra Demiral e Rugani spunta una preferenza

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano un centrale per gennaio: tra Demiral e Rugani spunta una preferenza

Il Milan punta un difensore centrale per gennaio. E così da settimane guarda in casa Juventus, sfogliando la margherita. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il club rossonero avrebbe deciso di puntare su Demiral più che sul compagno di squadra Rugani.

L’ex Sassuolo, classe 1998, costerebbe circa 30 milioni di euro contro 20 dell’azzurro, che però a sua volta guadagnerebbe però di più in termini di stipendio. I nomi per finanziare l’acquisto sarebbero sempre quelli di Kessié e Rodriguez in uscita.