Calciomercato Milan, da Xhaka a Jashari: sarà un centrocampo rinnovato per Allegri, il punto sulle trattative

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con le trattative aperte per Xhaka a Jashari a centrocampo. Tutti i dettagli

Il centrocampo del Milan è pronto a cambiare volto. La società di via Aldo Rossi è molto attiva sul mercato con l’obiettivo di costruire una mediana tecnica ma equilibrata, adatta al gioco che Massimiliano Allegri vorrà proporre nel suo ritorno sulla panchina rossonera. Dopo una stagione deludente senza qualificazione alle coppe europee, servono rinforzi di qualità.

In cima alla lista c’è Granit Xhaka, che secondo indiscrezioni starebbe spingendo per vestire il rossonero: il Milan avrebbe già messo sul piatto circa 10 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un profilo esperto come il suo. In parallelo, si seguono anche profili più giovani come Javi Guerra, Samuele Ricci e Ardon Jashari. Quest’ultimo, centrocampista del Brugge, è valutato 45 milioni di euro, ma secondo La Gazzetta dello Sport, l’affare potrebbe chiudersi intorno ai 35-40 milioni di euro con l’inserimento di bonus. I lavori per il nuovo centrocampo sono solo all’inizio.