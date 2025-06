Ricci-Milan, chiusura molto vicina per il centrocampista del Torino. I dettagli dell'affare rossonero - Calcio News 24

Ricci-Milan: trattativa sempre più calda, intesa vicina con il Torino. La situazione attuale intorno all’affare rossonero

Il binomio Ricci-Milan si fa ogni giorno più concreto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club rossonero e il Torino per Samuele Ricci ha vissuto oggi una giornata molto positiva. I contatti tra le due società sono stati frequenti e proficui, al punto che le parti si sarebbero avvicinate notevolmente alla definizione dell’accordo.

Il centrocampista classe 2001, da tempo nel mirino di diverse big italiane, è considerato uno dei profili più interessanti e futuribili del panorama nazionale. Il Milan, che in questa sessione di mercato punta a rafforzare con decisione il proprio centrocampo, vede in Ricci un giocatore perfettamente compatibile con il nuovo progetto tecnico.

Nonostante l’ottimismo crescente attorno all’operazione Ricci-Milan, la dirigenza rossonera sta gestendo la situazione con strategia e cautela. Infatti, l’intenzione del club di via Aldo Rossi è quella di chiudere prima un’altra operazione a centrocampo — su cui si sta lavorando in parallelo — prima di finalizzare l’affare con il Torino. Tuttavia, le condizioni dell’accordo sono ormai ben delineate: si parla di una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro, bonus inclusi.

Il Torino, dal canto suo, ha finora resistito alle proposte arrivate per Ricci, ma il pressing del Milan e la volontà del giocatore di compiere un salto di qualità potrebbero rivelarsi determinanti per sbloccare la trattativa nelle prossime ore. Ricci è affascinato dall’idea di giocare la Champions League e di essere protagonista in un club storico come il Milan.

L’operazione Ricci-Milan rappresenterebbe un colpo importante anche in ottica italiana: giovane, talentuoso, con esperienza in Serie A e già nel giro della Nazionale, Ricci potrebbe diventare uno dei perni del centrocampo rossonero del futuro. La sua capacità di dettare i tempi, unita alla visione di gioco e alla qualità nel palleggio, lo rendono un profilo ideale per il calcio che il Milan intende sviluppare nella nuova stagione.

I prossimi giorni saranno decisivi. Se il Milan chiuderà il primo obiettivo a centrocampo, l’accelerata su Ricci-Milan potrebbe arrivare immediatamente, portando il talento granata a vestire il rossonero.