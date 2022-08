Calciomercato Monza: scambio con il Bologna Mota-Viganto?

Calciomercato Monza, i brianzoli hanno proposto al bologna uno scambio tra Vignato, dei rossoblu e Mota Carvalho

Il Monza avrebbe messo gli occhi su Emanuel Vignato, giovane attaccante del Bologna a lungo seguito dalla Sampdoria. Come riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino, per aggiudicarsi il talento ex Chievo i brianzoli avrebbero offerto in cambio Mota Carvalho.

Si attende ora una risposta del club rossoblù, che vorrebbe cedere il cartellino di Vignato solamente in prestito per non perderne il controllo.