Calciomercato Napoli: affondo del Chelsea per Mertens, le ultime

Il Chelsea piomba su Dries Mertens: tentativo dei Blues per l’attaccante belga che a giugno si libererà a parametro zero

Affondo del Chelsea per Dries Mertens. Come riporta Gianluca Di Marzio il club inglese è piombato con decisione sull’attaccante belga, per portarlo subito in Inghilterra in questa finestra di mercato.

Sono in corso contatti tra i ‘Blues’ e il Napoli, a colloquio in queste ore per capire la fattibilità dell’operazione. Se Mertens dovesse approdare a Londra, allora Giroud sarebbe libero di approdare al Tottenham.