Calciomercato Napoli, ancora da scrivere il futuro di Politano. Ecco le parole dell'agente - Calcio News 24

Calciomercato Napoli, Giuffredi: “Rinnovo Politano vicino, vuole chiudere la carriera in azzurro”

Il Calciomercato Napoli si muove anche sul fronte delle conferme, con particolare attenzione ai giocatori che hanno rappresentato una colonna portante negli ultimi anni. Mario Giuffredi, procuratore di Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sulla situazione contrattuale dei suoi assistiti, svelando importanti novità in vista del futuro.

Giuffredi ha commentato positivamente l’esordio della Nazionale italiana sotto la guida di Gattuso, sottolineando l’importanza della prestazione e la presenza in campo di ben tre suoi assistiti tra gli undici titolari: “Politano, Di Lorenzo e Zaccagni hanno fatto un’ottima gara. Per me è stata una serata speciale, impreziosita anche dall’esordio di Pio Esposito”.

Tornando al tema caldo del Calciomercato Napoli, Giuffredi ha parlato a lungo di Politano, esterno destro d’attacco sempre più centrale nel progetto di Antonio Conte: “Matteo è diventato una pedina fondamentale per il Napoli. Con Conte ha trovato piena fiducia, e il suo spirito di sacrificio è stato premiato. All’Inter non aveva lo spazio che meritava, ma qui a Napoli ha dimostrato il suo valore”.

Il procuratore ha poi annunciato che è in corso una trattativa per il rinnovo del contratto di Politano, con l’obiettivo di prolungare l’accordo fino al 2028. “Stiamo lavorando da tempo al rinnovo. Matteo vorrebbe chiudere la carriera qui, perché ama questa maglia. A 32 anni è nel pieno della sua carriera, e con una vita privata equilibrata può tranquillamente giocare ad alti livelli fino a 37 o 38 anni, come dimostrano esempi come Acerbi, Darmian e Ronaldo”.

Sul fronte Di Lorenzo, altro nome spesso accostato a voci di mercato, Giuffredi ha chiarito che non ci sono piani di addio: “Anche Giovanni vuole restare a lungo al Napoli. Entrambi sono legati alla società, si sentono parte integrante di questo progetto e vogliono continuare a vincere in azzurro”.

In un Calciomercato Napoli spesso dominato da rumors su nuovi arrivi o possibili cessioni, le parole di Giuffredi riportano l’attenzione sul valore della continuità. La permanenza di giocatori simbolo come Politano e Di Lorenzo rappresenta una base solida su cui Conte può costruire un Napoli competitivo anche per le prossime stagioni.