Calciomercato Napoli, Berardi ha detto sì: primo sondaggio col Sassuolo. Le ultime

Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero ottenuto l’ok da Berardi. Primi sondaggi col Sassuolo

Il Napoli pensa già ai rinforzi in vista della prossima stagione, visto anche il sicuro addio di Lorenzo Insigne. L’obiettivo in cima alla lista del club azzurro sarebbe Domenico Berardi del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Con il club neroverde ci sarebbe stato solo un primo sondaggio, dove Carnevali avrebbe chiesto almeno 40 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo alta dal Napoli.