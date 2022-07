Calciomercato Napoli, raggiunta l’intesa con Giacomo Raspadori per il contratto, adesso bisogna trattare con il Sassuolo

Grandi passi in avanti del Napoli per Giacomo Raspadori. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, il club ha trovato l’intesa con il calciatore, con un accordo per cinque anni.

Adesso il Napoli dovrà trattare con il Sassuolo: il calciatore non vuole rinnovare con i neroverdi, ma va in scadenza tra due anni.