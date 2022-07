Napoli Raspadori, De Laurentiis chiama il Sassuolo: un colpo in attacco da chiudere in fretta

Il Napoli ha scelto il colpo in attacco e De Laurentiis si sarebbe messo in prima linea per Raspadori del Sassuolo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il patron azzurro avrebbe chiamato i neroverdi per iniziare a intavolare le trattative. Il colpo giusto per Spalletti perché può giocare alle spalle della punta o centravanti. Il Sassuolo lo valuta 35 milioni.