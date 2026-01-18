Calciomercato Napoli: la Juve fa un ‘favore’ a Conte…Novità importanti nelle ultime ore sul colpo azzurro!

Calciomercato Napoli: la Juve aiuta Conte…Aggiornamenti nelle ultime ore sul colpo azzurro in questo gennaio

Il valzer delle punte si infiamma e sposta il suo baricentro da Torino a Napoli. Se nelle ultime ore il nome di Youssef En-Nesyri era stato accostato con insistenza alla Juventus, la realtà dei fatti racconta una storia diversa. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la pista bianconera si è raffreddata: la dirigenza della Vecchia Signora è infatti totalmente concentrata su Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Questo cambio di rotta ha spalancato un’autostrada per il Napoli, che ha deciso di affondare il colpo.

Contatto diretto: En-Nesyri nel mirino

Il dialogo tra Napoli e Istanbul si sta scaldando. Nei giorni scorsi è avvenuto un contatto diretto tra la dirigenza partenopea e il presidente del Fenerbahce. L’oggetto della discussione è proprio l’attaccante marocchino. Tuttavia, ogni discorso è rimandato di 24 ore: oggi En-Nesyri è blindato in ritiro, massimamente concentrato sulla finale di Coppa d’Africa in programma questa sera. Solo dopo aver inseguito il sogno continentale con il suo Marocco, i dialoghi riprenderanno per trasformare l’interesse in una trattativa chiusa.

Il retroscena: Conte vuole Ferguson, ma la Roma fa muro

C’è però un “piano A” nei desideri di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha in cima alla sua lista un altro nome: Evan Ferguson. Il giovane bomber irlandese di proprietà del Brighton, attualmente in prestito alla Roma, è il profilo che più intriga l’allenatore azzurro. Tuttavia, passare dalla teoria alla pratica appare complicatissimo.

L’ostacolo è l’infermeria giallorossa: l’infortunio di Artem Dovbyk, che dovrà restare ai box per “almeno un paio di mesi abbondanti”, costringe la Roma a trattenere Ferguson. Senza il loro titolare, i capitolini non possono privarsi dell’unica alternativa di livello, bloccando di fatto il sogno di Conte. Ecco perché, nelle prossime ore, la pista En-Nesyri potrebbe diventare l’unica via percorribile per rinforzare l’attacco del Napoli.