Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli sulla formula che ha in mente Manna

Il Napoli accelera sul mercato alla ricerca di un nuovo interprete per la corsia mancina. La dirigenza dei Partenopei ha individuato il profilo ideale in Alisson Santos, estrosa ala offensiva brasiliana classe 2002 attualmente in forza allo Sporting CP. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il club azzurro ha avviato i contatti per portare il giocatore in Serie A, lavorando sulla base di un prestito.

La trattativa non è priva di ostacoli, in primis l’alta valutazione che i Leões (Leoni) fanno del proprio gioiello. Tuttavia, i recenti innesti offensivi a Lisbona, con gli arrivi di Faye e Luis Guilherme, potrebbero ridurre drasticamente il minutaggio del brasiliano, spingendo la società a considerare la cessione. Santos ha vissuto una stagione a due facce: se in Liga Portugal ha faticato a incidere (un solo assist in 17 gare), in Champions League si è dimostrato decisivo, collezionando 7 presenze e siglando due reti pesanti contro Marsiglia e Kairat Almaty.

