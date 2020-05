Calciomercato Napoli, idea Boga per sostituire Callejon. L’ivoriano, al momento, è la prima scelta della società azzurra

Il Napoli ha già pronto il sostituto per Callejon che, come già sottolineato più volte, non rinnoverà il suo accordo con gli azzurri. La società si sta già muovendo, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il nome principale è quello di Boga, anche se la concorrenza è davvero alta. Meno probabile Orsolini, l’esterno del Bologna vuole le certezze e la continuità in vista dell’Europeo.