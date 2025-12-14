Calciomercato Napoli, per Mainoo serve pazienza: il Manchester United frena la cessione a gennaio. La rivelazione dell’esperto di mercato

Il Napoli rischia di dover attendere per Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United seguito da tempo dal direttore sportivo Giovanni Manna. Un affondo immediato, già a inizio gennaio, al momento non appare semplice. A fare chiarezza sulla situazione è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, che ha spiegato come i Red Devils non siano orientati a privarsi dei propri giocatori nella prima fase del mercato invernale.

Alla base della frenata c’è soprattutto il contesto: il Manchester United dovrà fare i conti con diverse assenze legate all’imminente Coppa d’Africa e con una rosa considerata corta dal tecnico Rúben Amorim. Per questo motivo, il club inglese preferirebbe rinviare qualsiasi decisione sulle uscite più avanti, evitando di indebolirsi subito.

LA POSIZIONE DELLO UNITED – «Con la Coppa d’Africa alle porte e una rosa non lunghissima, lo United non vuole cedere giocatori nella prima parte del mercato».

Lo stesso ragionamento, secondo Romano, vale anche per Joshua Zirkzee, attaccante seguito con insistenza dalla Roma, e proprio per Mainoo, che sotto la gestione di Amorim ha trovato finora pochissimo spazio. Il centrocampista inglese, classe 2005, spinge per avere maggiore continuità e non esclude una soluzione in prestito, ipotesi già valutata la scorsa estate prima dello stop imposto dal tecnico portoghese.

MAINOO APERTO AL PRESTITO – «Il giocatore vorrebbe giocare di più ed è disponibile anche a una soluzione temporanea».

Secondo Fabrizio Romano, sono oltre dieci i club interessati a Mainoo, con il Napoli ormai da settimane in prima fila. Tuttavia, la decisione finale spetterà esclusivamente al Manchester United, che al momento non ha ancora dato il via libera a nessuna uscita.

In sintesi, l’interesse del Napoli resta forte e concreto, ma per sbloccare l’operazione servirà tempo: Coppa d’Africa, equilibri di rosa e valutazioni tecniche di Amorim rappresentano ostacoli reali a un trasferimento immediato del giovane centrocampista inglese.