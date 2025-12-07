Calciomercato Napoli, Manna è pronto ad accelerare per un giocatore: la trattativa sembra essere davvero molto vicina alla conclusione

Calciomercato Napoli, Manna è sempre più vicino a chiudere per Mainoo. Fumata bianca attesa nel corso delle prossime ore. Le ultime

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo con Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club partenopeo, impegnato a rafforzare la rosa di mister Antonio Conte. La priorità dell’area tecnica è individuare almeno un centrocampista capace di inserirsi nel progetto tattico del tecnico e di rispondere all’emergenza infortuni che ha colpito la mediana azzurra. L’obiettivo è garantire maggiore profondità e versatilità al reparto, così da consentire a Conte di avere alternative valide in ogni situazione.

Tra i profili seguiti con attenzione c’è quello di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Il giocatore, classe 2005, non è considerato una pedina centrale per i Red Devils e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi al Napoli per avere più spazio e possibilità di crescita sotto la guida di Antonio Conte. Questa volontà potrebbe accelerare le trattative, rendendo la pista particolarmente calda nell’ambito del calciomercato del Napoli.

Luca Cerchione, intervenendo a Fischio Finale Tv, ha fornito aggiornamenti interessanti sulla situazione di Mainoo: «Nei giorni scorsi ho ricevuto una telefonata da un amico di mister Stellini, il quale mi ha riferito che ci sarebbe stata un’accelerata importante per il trasferimento di Mainoo, con percentuali vicine al 99%. La persona che mi ha dato l’indiscrezione non ha citato Stellini come fonte diretta, ma ha escluso la possibilità di vedere Pellegrini in azzurro per ragioni economiche. La Roma, infatti, chiede un indennizzo consistente nonostante il contratto del centrocampista sia in scadenza», ha spiegato Cerchione.

Queste dichiarazioni confermano come il calciomercato del Napoli sia attualmente orientato a valorizzare giovani promettenti che possano integrarsi rapidamente nel gruppo e rispondere alle esigenze tattiche di Conte. Il club partenopeo, infatti, sta cercando giocatori che offrano duttilità e qualità, in modo da rafforzare un centrocampo che necessita di energie fresche e alternative strategiche.

In prospettiva, l’arrivo di Mainoo sarebbe un investimento anche a lungo termine: il Napoli punta a costruire una squadra competitiva non solo per la stagione in corso, ma con uno sguardo attento al futuro, blindando talenti che possano crescere all’interno del progetto tecnico. L’attenzione resta alta, e nelle prossime settimane il calciomercato Napoli potrebbe registrare sviluppi decisivi per completare il rinforzo del reparto mediano e consolidare una rosa pronta a competere su più fronti.