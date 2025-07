Calciomercato Napoli: Conte ha fatto questo nome a sorpresa. Ecco chi è il nuovo obiettivo nel mirino del club partenopeo

Il mercato del Napoli continua a pieno regime per consegnare ad Antonio Conte una rosa completa e competitiva. Dopo aver indirizzato gli sforzi su attacco e difesa, la dirigenza azzurra è ora concentrata sull’ultimo tassello per il centrocampo: una mezzala di qualità, dinamica e capace di inserirsi. A sorpresa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sul taccuino del DS Manna sarebbe finito anche il nome di Fabio Miretti, giovane talento di proprietà della Juventus.

Identikit perfetto: perché Miretti piace ad Antonio Conte

Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, corrisponde perfettamente all’identikit tracciato da Conte per la sua mediana. Reduce da una stagione formativa in prestito al Genoa, dove ha messo in mostra le sue qualità con continuità, il giovane bianconero è rientrato a Torino. Tuttavia, il suo futuro alla Juventus è incerto; il calciomercato Juve sembra orientato a valutare una sua cessione di fronte a un’offerta congrua, non considerandolo un punto fermo del nuovo progetto tecnico.

Le caratteristiche di Miretti sono quelle che hanno acceso l’interesse del Napoli: visione di gioco, qualità nel palleggio e, soprattutto, una naturale propensione agli inserimenti senza palla. Questa abilità di attaccare gli spazi è un marchio di fabbrica richiesto alle mezzali nel sistema di gioco di Antonio Conte, rendendo il profilo del giocatore bianconero estremamente compatibile con le esigenze tattiche del nuovo Napoli.

L’incognita infortunio e la strategia del Napoli

A rappresentare un’incognita è la condizione fisica del giocatore. Miretti ha recentemente subito un’operazione chirurgica in seguito a un infortunio alla spalla. Tuttavia, il suo percorso di recupero procede spedito e senza complicazioni. Proprio questo stop forzato potrebbe, paradossalmente, trasformare l’operazione in un’opportunità. Il Napoli, infatti, monitora la situazione senza fretta, con l’idea di valutare il pieno recupero fisico del ragazzo prima di affondare il colpo. La strategia potrebbe essere quella di attendere le fasi finali del mercato per intavolare una trattativa con la Juventus a condizioni vantaggiose. La pista che porta a Fabio Miretti è aperta e rappresenta una delle suggestioni più interessanti per completare il centrocampo azzurro.