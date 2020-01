Napoli in cerca di rinforzi nella finestra di calciomercato invernale: Tsimikas è l’obiettivo per la fascia

Kostas Tsimikas è il profilo individuato dal Napoli per sostituire Faouzi Ghoulam sulla fascia sinistra. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che specifica come la trattativa non sia priva di ostacoli.

Quello principale è proprio la volontà di restare del terzino algerino. Il Napoli non ha fretta e attende, anche se per il giovane laterale greco si è già mosso l’Arsenal.