Calciomercato Napoli: c’è l’offerta per Diouf del Lens. Tutti i dettagli

Calciomercato Napoli: c’è l’offerta per Diouf del Lens. Conte vuole un nuovo centrocampista, piace il 2003 dinamico ed equilibratore

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo alla ricerca di un nuovo centrocampista per rinforzare la rosa in vista dei numerosi impegni della prossima stagione. Con la trattativa per Fabio Miretti della Juventus che ha subito un brusco rallentamento, il direttore sportivo Giovanni Manna ha virato con decisione su un nuovo obiettivo: Andy Diouf del Lens.

Centrocampista francese classe 2003, Diouf è un giocatore di grande dinamismo e un equilibratore capace di inserirsi in attacco. La sua carriera lo ha visto crescere nelle giovanili del PSG e fare le prime esperienze al Rennes, prima di esplodere definitivamente al Basilea. Con il club svizzero si è messo in luce nella semifinale di Conference League del 2023 contro la Fiorentina, segnando un gol nella gara d’andata. Acquistato dal Lens, si è confermato un elemento chiave della squadra di Pierre Sage, collezionando 37 presenze nella scorsa stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il Napoli avrebbe già inviato una prima offerta ufficiale di circa 20 milioni di euro. La richiesta del Lens, tuttavia, si attesta sui 25 milioni, ma la trattativa prosegue con fiducia tra le parti per colmare la distanza.

Mentre si lavora per chiudere l’operazione Diouf, il Napoli valuta anche delle valide alternative. I nomi sul taccuino di Manna sono quelli di Djaoui Cissé, talentuoso classe 2004 del Rennes, e di Carney Chukwuemeka, centrocampista del 2003 di proprietà del Chelsea, giocatore seguito con interesse anche dalla Juventus. Il club partenopeo è determinato a regalare un nuovo rinforzo a centrocampo, con Diouf in cima alla lista dei desideri.