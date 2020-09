Calciomercato Napoli, prosegue la trattativa con l’Elche per Llorente

Calciomercato Napoli: gli azzurri continuano a trattare con l’Elche per la cessione di Llorente

In questi ultimi giorni di calciomercato, il Napoli sta provando ad concretizzare diverse operazioni in uscita. Tra queste c’è anche quella di Fernando Llorente. L’attaccante spagnolo sembrava vicino allo Spezia, ma il suo futuro potrebbe essere ora in Spagna.

Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il Napoli sarebbe in trattativa con l’Elche per cedere l’ex punta della Juventus. I contatti proseguono, con Llorente che potrebbe così tornare in patria.