Calciomercato Napoli, contatti con il Real Madrid per quel giocatore: Conte lo vuole già a gennaio. L’indiscrezione

Calciomercato Napoli, già si pianifica la sessione di gennaio. Antonio Conte ha individuato in Ceballos il rinforzo giusto per la sessione invernale.

Il calciomercato del Napoli si avvicina a grandi passi e la società partenopea è già al lavoro per valutare strategie e possibili operazioni. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del club, è impegnato nel preparare la lista dei rinforzi per la sessione invernale, con l’obiettivo di affrontare al meglio la seconda parte della stagione. La necessità di intervenire in mezzo al campo è diventata evidente dopo l’infortunio di Kevin De Bruyne, che terrà il giocatore fuori per diverse settimane, creando un vuoto nella mediana che il Napoli intende colmare al più presto.

Tra i nomi finiti sul taccuino del club c’è Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid non sta trovando spazio nella formazione spagnola e potrebbe valutare l’opportunità di trasferirsi altrove per ottenere più minuti. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Napoli avrebbe già contattato il club madrileno per sondare la disponibilità di Ceballos, considerandolo un potenziale sostituto d’emergenza di De Bruyne per il calciomercato Napoli di gennaio. L’operazione, se dovesse concretizzarsi, permetterebbe agli azzurri di avere un centrocampista di qualità pronto a inserirsi immediatamente in squadra.

Non è solo la situazione di De Bruyne a preoccupare il Napoli. Anche la Coppa d’Africa priverà la squadra di Anguissa per diverse settimane, rendendo urgente l’acquisto di rinforzi a centrocampo. La combinazione di queste assenze obbliga il club a muoversi con anticipo, per garantire al tecnico continuità e opzioni tattiche valide durante la lunga stagione tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee.

Il calciomercato del Napoli di gennaio, quindi, non sarà solo una finestra per migliorare la rosa, ma una vera e propria necessità per mantenere alta la competitività della squadra. Oltre a Ceballos, il club sta valutando altre alternative sul mercato, monitorando attentamente giocatori con esperienza internazionale e capacità di integrarsi rapidamente nel sistema di gioco.

In sintesi, il Napoli si muove con determinazione: con De Bruyne fermo e Anguissa impegnato in Coppa d'Africa, la società punta a rinforzare la mediana attraverso acquisti mirati e operazioni intelligenti. Il calciomercato del Napoli di gennaio diventa quindi una priorità strategica, in grado di incidere direttamente sulla qualità del gioco e sulle ambizioni stagionali degli azzurri, pronti a restare competitivi in tutte le competizioni.