Calciomercato Napoli, salta la trattativa con Bernardeschi

Bernardeschi, trattativa saltata con il Napoli per l’esterno, che adesso deve cercare una nuova squadra per la prossima stagione

Oltre a Paulo Dybala, anche Federico Bernardeschi deve trovare una nuova sistemazione dopo l’addio a scadenza di contratto dalla Juve. Il futuro dell’esterno sembrava portarlo a Napoli.

Come riferito da Sky Sport, però, la trattativa con il club di De Laurentiis non è entrata nel vivo, non portando così al trasferimento di Bernardeschi in azzurro.