Calciomercato Napoli, Wendel per poter sostituire Allan. Proseguono le trattative di mercato da parte della società azzurra

Il Napoli prosegue il proprio lavoro anche sul mercato, in attesa di capire come si svilupperà il termine della stagione, come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

La dirigenza si muove su Wendel, centrocampista brasiliano dello Sporting Lisbona. Il giocatore potrebbe sostituire Allan, ormai in partenza. Per l’attacco, invece, proseguono i contatti per poter arrivare ad Osimhen, preferito ad Azmoun.