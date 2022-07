Calciomercato Palermo: La Gumina possibile sostituto di Brunori

Il Palermo riflette sull’acquisto di La Gumina. L’attaccante blucerchiato è un obiettivo dei rosanero

Lo stallo nella trattativa con la Juventus per Matteo Brunori costringe il Palermo a cambiare obiettivo per l’attacco della prossima stagione. La società rosanero, da poco passata nelle mani del Football City Group, starebbe pensando di investire 2,5 milioni di euro per Antonino La Gumina della Sampdoria.

Sono previsti nuovi contatti nella giornata di lunedì per provare a imbastire un dialogo concreto tra le parti. Nel frattempo, La Gumina sarà in ritiro con i blucerchiati e cercherà di convincere il tecnico Marco Giampaolo a dargli una possibilità. Lo riporta SampNews24.com.