Calciomercato Parma, Lorenzo Colombo sarà un nuovo rinforzo per i crociati? Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Parma, Lorenzo Colombo potrebbe essere un nuovo rinforzo per la squadra crociata

Il Calciomercato Parma entra in una fase cruciale e il nome su cui si sta concentrando l’attenzione della dirigenza ducale è quello di Lorenzo Colombo. Dopo alcune settimane di contatti esplorativi, il club emiliano ha deciso di fare sul serio e avviare una trattativa concreta con il Milan per assicurarsi l’attaccante classe 2002.

Il giovane centravanti, attualmente in tournée con i rossoneri, non rientra nei piani tecnici di Stefano Pioli (erroneamente attribuito ad Allegri nelle indiscrezioni iniziali) per la stagione 2025/26. Il Milan, che sta valutando nuove soluzioni per l’attacco, è disposto a lasciar partire Colombo per fare spazio a un nuovo innesto offensivo.

In quest’ottica, il Calciomercato Parma potrebbe approfittare della situazione per mettere a segno un colpo importante. L’intenzione della società ducale è chiara: dare a Fabio Pecchia un attaccante giovane, ma già con esperienza in Serie A e Serie B, capace di garantire fisicità, profondità e gol.

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, l’operazione potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, con una cifra che si aggirerebbe tra i 6 e i 7 milioni di euro. Una soluzione che accontenterebbe tutte le parti in causa: il Milan, che manterrebbe il controllo iniziale sul giocatore, e il Parma, che potrebbe valutare il rendimento del calciatore prima di un eventuale acquisto definitivo.

Colombo, cresciuto nel vivaio rossonero, ha già maturato esperienze significative con le maglie di Lecce, SPAL e Monza. Il suo profilo risponde perfettamente alle esigenze del Parma, che punta a consolidare la propria rosa per affrontare al meglio la nuova stagione in Serie A, con l’obiettivo della salvezza e, perché no, di qualche ambizione in più.

Il Calciomercato Parma resta dunque attivo e dinamico. L’arrivo di un attaccante come Colombo rappresenterebbe un investimento sul presente e sul futuro, offrendo a Pecchia un’alternativa di valore in un reparto offensivo che necessita di rinforzi. I prossimi giorni saranno decisivi per chiudere l’operazione, con i contatti tra Parma e Milan destinati a intensificarsi.