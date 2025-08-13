Calciomercato Parma: Leoni a un passo dal Liverpool, si chiude in 24h. Le cifre dell’affare tra il club ducale e i Reds

Il Liverpool è a un passo dal mettere a segno un importante colpo per la propria difesa, con l’accordo per il talentuoso difensore del Parma, Giovanni Leoni, che si avvicina a una rapida conclusione. Secondo il noto giornalista Ben Jacobs, i Reds sarebbero ormai “molto vicini a un’intesa totale” con il club neopromosso in Serie A.

L’accelerata improvvisa nella trattativa suggerisce che il Liverpool si sia mosso con decisione per assicurarsi uno dei suoi principali obiettivi difensivi. Jacobs riporta che l’affare potrebbe essere finalizzato e concluso nelle prossime 24 ore o anche meno, a testimonianza dello stato avanzato delle negoziazioni. La cifra dell’operazione rappresenta un investimento significativo sul giovane talento italiano: il prezzo discusso si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro (circa 30 milioni di sterline). Questa mossa segnala una chiara intenzione da parte del team di mercato del Liverpool di investire in prospetti di alto livello per il futuro.

Leoni, che compirà 19 anni a fine anno, è emerso come uno dei difensori più promettenti del panorama italiano. È stato uno dei protagonisti della cavalcata del Parma verso la promozione dalla Serie B, mettendo in mostra una maturità e una solidità difensiva notevoli per la sua giovane età. Il suo arrivo ad Anfield rappresenterebbe un’acquisizione strategica a lungo termine, inserendosi perfettamente nella filosofia del club di acquistare e far crescere talenti d’élite.

Sotto la guida del nuovo manager Arne Slot, il Liverpool sta cercando di ringiovanire il proprio pacchetto arretrato e l’ingaggio di Leoni fornirebbe qualità, profondità e un immenso potenziale futuro. Se gli ultimi dettagli verranno definiti come previsto, i Reds si assicureranno un difensore destinato a diventare una stella del calcio europeo, battendo la potenziale concorrenza. Si attende ora solo l’annuncio ufficiale da parte dei due club.