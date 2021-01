Calciomercato Parma, ultima idea per l’attacco: Krause punta Grifo

Vincenzo Grifo potrebbe giocare in Serie A anche in vista dell’Europeo in programma a giugno: il Parma ha messo gli occhi su di lui

Vincenzo Grifo è l’ultima idea per il mercato del Parma. Il presidente Krause, dopo il ritorno di D’Aversa in panchina, vuole evitare una retrocessione che sarebbe davvero dolorosa in tutti i sensi.

L’attaccante del Friburgo, pupillo di Roberto Mancini, potrebbe cogliere l’occasione per arrivare finalmente in Italia come riporta Tuttosport: a giugno scattano i tanto desiderati Europei.