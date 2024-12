Calciomercato Parma, possibile nuovo colpo in difesa per gennaio. Si punta tutto su quel giocatore

Calciomercato Parma, possibile nuovo colpo in difesa da parte dei crociati in vista di gennaio. Ecco la situazione attuale degli emiliani

Il calciomercato Parma vede come priorità quella di poter comprare un difensore. Un nome nel mirino? Kai Wagner. Ecco la situazione raccontata da La Gazzetta dello Sport.

LA SITUAZIONE – Il Parma si sta orientando per l’acquisto di un difensore, in particolare un terzino sinistro. Essendo in uscita Gianluca Di Chiara, si pensa a colmare la lacuna. Un nome sul taccuino dei dirigenti è quello del tedesco Kai Wagner, che gioca a Filadelphia nella MIs. Classe 1997, potrebbe essere l’elemento giusto per completare il reparto, ma non è escluso un altro intervento, magari nel settore centrale del reparto arretrato