Calciomercato Pisa, proposto Linetty per potenziare il centrocampo? Le novità sulla trattativa - Calcio News 24

Calciomercato Pisa: spunta il nome di Karol Linetty per la mediana. La situazione attuale

Il Calciomercato Pisa continua a muoversi tra occasioni e valutazioni strategiche. In queste ore, tra i profili accostati al club nerazzurro, è emerso anche un nome di grande esperienza e qualità: Karol Linetty, centrocampista polacco classe 1995, reduce da una stagione con 28 presenze e un gol in Serie A con la maglia del Torino.

Linetty è attualmente svincolato, dopo la scadenza del contratto con il club granata, e dunque rappresenta una possibile occasione a costo zero per le società che cercano rinforzi in mezzo al campo. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, l’entourage del calciatore avrebbe offerto il suo nome al Pisa, che ora starebbe valutando attentamente la proposta.

Al momento, però, il club toscano non sembra avere estrema urgenza di rinforzi in quella zona del campo. La società ritiene infatti di essere già ben coperta a centrocampo, grazie al lavoro fatto nelle scorse settimane sul mercato e alla presenza di giocatori già collaudati nel sistema di gioco dell’allenatore.

Tuttavia, come spesso accade nel Calciomercato Pisa, le dinamiche possono cambiare rapidamente, soprattutto nelle ultime fasi della sessione estiva. Se dovessero esserci uscite improvvise, infortuni o opportunità difficili da rifiutare, il nome di Linetty potrebbe tornare con forza in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri.

Con un passato importante in Serie A tra Sampdoria e Torino, e numerose presenze con la nazionale polacca, Linetty rappresenterebbe un innesto di grande esperienza per una squadra che vuole alzare l’asticella e puntare a una stagione ambiziosa. La sua duttilità tattica, unita alla capacità di garantire equilibrio e visione di gioco, lo rendono un profilo ideale per un centrocampo che cerca qualità e affidabilità.

Il Calciomercato Pisa, dunque, rimane vigile. Anche se al momento non ci sono trattative avanzate, l’ipotesi Linetty resta una pista da non escludere, soprattutto nelle ultime settimane di mercato, quando spesso si concretizzano le operazioni più interessanti.

La società toscana continua a lavorare con attenzione, pronta a cogliere ogni occasione che possa migliorare la rosa a disposizione. E il nome di Karol Linetty, per esperienza e valore, resta sul taccuino.