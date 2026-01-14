Calciomercato Pisa, scatto per Loyola: Gilardino attende il rinforzo salvezza! Cosa manca per l’arrivo del centrocampista cileno

Il calciomercato del Pisa si accende con una trattativa internazionale che potrebbe cambiare volto alla mediana. Cresce sensibilmente l’ottimismo in casa toscana per il buon esito dell’operazione legata a Felipe Loyola. Secondo gli aggiornamenti forniti dall’esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza dei Nerazzurri ha registrato passi avanti significativi nei dialoghi con l’Independiente, avvicinandosi alla chiusura per il centrocampista cileno classe 2000.

L’affare è considerato prioritario per accontentare Alberto Gilardino: il tecnico, chiamato a guidare la squadra in una delicata lotta salvezza, attende con ansia un innesto di spessore e dinamismo in mezzo al campo. La volontà del giocatore appare decisiva in questa fase: Loyola, nonostante un contratto con il club argentino valido fino al 30 giugno 2028 (sottoscritto nell’agosto 2024), ha già scelto l’Italia come tappa fondamentale per la sua crescita professionale. La fiducia è ai massimi livelli: i Toscani sono pronti a regalare alla piazza un colpo di prospettiva e sostanza per blindare la categoria.

LEGGI ANCHE: Durosinmi Pisa, è ufficiale: i toscani hanno il loro nuovo attaccante. Il comunicato del club con tutti i dettagli